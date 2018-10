iPhone XS e XS Max, problemi col cavo per la ricarica e la fotocamera frontale | Caratteristiche, prezzo e piani di rateizzazione iPhone XS, XS Max e XR

I nuovi iPhone 2018 XS e XS Max presenterebbero malfunzionamenti legati al cavo per la ricarica Lightning. Critiche alla cam frontale, filtro bellezza impostato di default?

iPhone XS e XS Max, problemi col cavo per la ricarica e la fotocamera frontale

Apple è sotto i riflettori degli addetti ai lavori dallo scorso 12 settembre, data in cui il colosso di Cupertino ha svelato al mondo i nuovi iPhone 2018: iPhone XS, XS Max e XR. Le prime recensioni apparse su internet prima, e i vari test di resistenza effettuati sui nuovi dispositivi dopo, hanno promosso i due melafonini della linea XS (gli unici già usciti sul mercato, il terzo con schermo a LED arriverà nei negozi italiani il 26 ottobre). iPhone XS e iPhone XS Max sono resistenti e innovativi, apprezzabili nel design ed efficienti sotto il profilo tecnico e dell’usabilità.

Tuttavia, sono stati gli utenti a sollevare le prime critiche alle due nuove creature Apple, denunciando ben due anomalie che non sono passate inosservate.

La prima criticità riguarda il cavo Lightning con presa a muro, il connettore Apple realizzato appositamente per i device della Mela: pare, infatti, che il cavo non funzioni in caso di smartphone spento o in stand-by. Il malfunzionamento non interessa le ricariche della batteria effettuate tramite tecnologia wireless a induzione né con telefonino acceso. Ufficialmente, Apple non ha rilasciato alcuna dichiarazione, ma si sarebbe già attivata per risolvere il bug.

Altra critica giunge agli iPhone XS e XS Max in merito al funzionamento della fotocamera frontale da 8 megapixel, su cui molti utenti avrebbero denunciato la possibile presenza di un ‘filtro bellezza’, simile a quello impiegato per le foto di Snapchat, attivato di default. I soggetti immortalati con i nuovi dispositivi sarebbero… troppo belli, poco naturali, artefatti. In tal caso, potrebbe trattarsi di un banale bug risolvibile con il primo aggiornamento.

