iPhone XS e Xs Max, prova e recensione: pregi e difetti dei device 2018 in anteprima | Data uscita, prezzo e caratteristiche

Non è passata neppure una settimana dalla presentazione ufficiale dei tre iPhone 2018 – iPhone XS, XS Max e Xr – ma già dal web giungono, in anteprima, i test delle prove cui sono stati sottoposti i modelli top gamma (quelli della linea XS, in arrivo il 21 settembre in Italia e già disponibili in pre-ordine). Le recensioni dei due Melafonini con schermo OLED da 5.8 e da 6.5 pollici promuovono a pieni voti i due device, ritenuti innovativi e migliorati nelle performance generali.

A destare le maggiori attenzioni è probabilmente il display, valutato in maniera unanime. Lo schermo ‘edge-to-edge, Oled da 2688×1242 pixel “Super Retina” con True Tone è il più avanzato mai lanciato da Apple e prodotto di vertice in assoluto. Chiaramente, la maggio grandezza dell’XS Max è la differenza principale tra i due melafonini. Non l’unica però: la batteria, a parità di utilizzo e settaggi, ha una durata più ampia – di circa un paio di ore – nel caso del modello più grande. In entrambi i casi, le prestazioni dell’accumulatore sono da ritenere più che soddisfacenti. Il merito è soprattutto del nuovo processore A12 Bionic, il vero capolavoro degli sviluppatori. Si tratta del primo hardware firmato dalla società di Cupertino sviluppato tramite processo produttivo a 7 nanometri, che garantisce un miglioramento delle performance lato CPU e scheda grafica, riducendo al contempo i consumi.

Non solo ottimizzazione della scheda grafica, ma anche di tutto il comparto fotocamera, che con iPhone XS e iPhone XS Max realizza un ulteriore scatto, grazie all’integrazione sempre più marcata con l’Intelligenza Artificiale. La ‘fotocamera computazionale’ dei due dispositivi permette la realizzazione di foto di ottima stabilità anche in condizioni complicate come ad esempio in movimento o in penombra.

Unica critica avanzata ai nuovi iPhone sta nel suo peso, eccessivo secondo diversi pareri rispetto alla media di mercato: iPhone XS Max pesa 208 grammi, un tributo pagato alla scelta di utilizzare vetro acciaio per rinforzare la scocca del melafonino.

Comunicati intanto i prezzi ufficiali e le date di apertura del pre-ordine in Italia:

iPhone XR – prezzo in Italia:

iPhone XR 64GB: 889 euro

iPhone XR 128GB: 949 euro

iPhone XR 256GB: 1.059 euro

inizio preordini: dal 19 ottobre – disponibilità nei negozi: dal 26 ottobre

colori scocca: Product Red, Giallo, Bianco, Corallo, Nero e Blu

iPhone XS – prezzo in Italia:

iPhone XS 64GB: 1.189 euro

iPhone XS 256GB: 1.359 euro

iPhone XS 512GB: 1.589 euro

inizio preordini: dal 14 settembre – disponibilità nei negozi: dal 21 settembre

colori scocca: Argento, Grigio Siderale e Oro

iPhone XS Max – prezzo in Italia:

iPhone XS Max 64GB: 1.289 euro

iPhone XS Max 256GB: 1.459 euro

iPhone XS Max 512GB: 1.689 euro

inizio preordini: dal 14 settembre – disponibilità nei negozi: dal 21 settembre

colori scocca: Argento, Grigio Siderale e Oro

