iPhone XS e XS Max, i risultati dei primi stress test di resistenza | Data uscita Italia, prezzo e caratteristiche

Lo scorso 12 settembre, iPhone XS, iPhone XS Max e iPhone XR sono stati presentati al mondo. Il 21 settembre i primi due dispositivi sono stati lanciati ufficialmente sul mercato italiano. A poche ore dalla loro uscita, il web ha immediatamente testato la resistenza dei due device per verificare la capacità di resistenza dei due nuovi top gamma di casa Apple. Ecco come è andata.

Il canale YouTube TechSmartt ha eseguito il tradizionale drop test, facendo cadere i due iPhone XS e il loro predecessore, iPhone X, da tre quote diverse: altezza tasca, altezza testa e da 3 metri. Il primo test è stato superato brillantemente da tutti e tre i dispositivi; il volo da altezza capo ha segnato profondamente lo schermo di iPhone X, scheggiato il display di iPhone XS Max e lasciato illeso l’XS. Infine, l’ultima quota ha definitivamente distrutto iPhone XS, fatto riportare seri danni di funzionamento e al display di iPhone XS Max e non ha incredibilmente danneggiato l’XS, che si dimostra così il più resistenza della gamma Apple.

Le torture di Zack sono invece i test personalizzati effettuati dal canale JerryRigEverything su iPhone Xs Max. Il test della flessione ha dimostrato la grande resistenza del profilo in acciaio. Ottima anche la tenuta dello schermo, che al burn test resiste per circa un minuto alla fiamma prima di iniziare a riportare dei danneggiamenti. Deludente invece il scratch test, ovvero la prova di resistenza al graffio da parte dello schermo. Il dispositivo ha resistito fino al livello 6 della scala Mohs, come la stragrande maggioranza degli smartphone in circolazione, nonostante Apple avesse annunciato il display di iPhone XS Max come il più resistente sul mercato.

