iPhone XS Max perde il test della batteria contro Galaxy Note 9: i risultati del confronto

L’iPhone XS Max, top di gamma di casa Apple, perde il confronto della batteria contro il Galaxy Note 9: il top di gamma Samsung batte il melafonino in quasi tutti i test

iPhone XS Max perde il test della batteria contro Galaxy Note 9: i risultati del test – iPhone XS e iPhone XS, i nuovi top di gamma di casa Apple, sono stati elogiati in lungo e in largo ma, se si parla di batteria, c’è un altro dispositivo sul mercato in grado di fare meglio dei melafonini.

Il canale YouTube PhoneBuff, infatti, di recente ha messo in confronto iPhone XS Max e Galaxy Note 9. Lo smartphone di casa Apple ha vinto in un solo test: quello in telefonata. In un’ora di chiamata, infatti, il melafonino ha perso il 3% di batteria, mentre il top di gamma di casa Samsung ha perso il 5% di batteria. L’iPhone ha però perso in tutti gli altri test: alla fine del confronto il Galaxy note 9 è rimasto con il 37% di autonomia, mentre lo smartphone di casa Apple ha esaurito la batteria. C’è da ricordare, comunque, che il Galaxy Note 9 ha una batteria da 4.000 mAh, mentre la batteria dell’iPhone XS Max si ferma a 3.174 mAh. Una differenza che solitamente Apple riesce a colmare con ottimizzazione del software e processore, due accorgimenti che però questa volta non sono bastati. CONTINUA A LEGGERE…