iPhone XS, XS Max e XR, ecco l’aggiornamento che risolve il problema di ricarica | Caratteristiche, prezzo e piani rateizzazione

Buone notizie in arrivo per i possessori di iPhone Xs, XS Max e XR. Il nuovo aggiornamento iOs 12.1 eliminerà i problemi con il cavo di ricarica che stanno affliggendo gli utenti. Sembra infatti, stando alle segnalazioni proprio di chi ha acquistato gli ultimi prodotti Apple, che il cavo Lightning dei nuovi melafonini non funzioni in caso di smartphone spento o in stand-by. Un bel grattacapo se si ha urgenza di ricaricare la batteria e non si può controllare il telefono in ogni istante, soprattutto la notte. Niente paura però: iOs 12.1, disponibile entro la fine di ottobre, risolverà il bug e vi farà tornare il sorriso.

Altra critica, indipendente però dal cavo di ricarica, giunge agli iPhone XS e XS Max in merito al funzionamento della fotocamera frontale da 8 megapixel, su cui molti utenti avrebbero denunciato la possibile presenza di un “filtro bellezza”, simile a quello impiegato per le foto di Snapchat, attivato di default. I soggetti immortalati con i nuovi dispositivi sarebbero… troppo belli, poco naturali, artefatti. In tal caso, potrebbe trattarsi di un banale bug risolvibile con il primo aggiornamento.

Nella pagina successiva i prezzi di listino dei tre nuovi iPhone 2018 e tutti i piani di rateizzazione delle diverse compagnie telefoniche. […]