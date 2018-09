iPhone XS, XS Max e XR, primo benchmark: il processore A12 Bionic è da record | Data uscita, prezzo e caratteristiche

L’iPhone XS è dotato di un display Super Retina OLED da 5.8 pollici (6.5 pollici per l’iPhone XS Max), processore A12 Bionic a 7 nanometri, doppia fotocamera postreriore da 12 megapixel, fotocamera frontale da 7 megapixel, compatibilità dual SIM (seconda SIM solo virtuale), certificazione IP68, colorazioni Gold, Silver e Space Gray. Questi i prezzi: 1.189 euro per la versione da 64 GB dell’iPhone XS, 1.359 euro per la variante da 256 GB, 1.589 per quella da 512 GB; per quanto riguarda l’iPhone XS Max, i prezzi sono 1.289 euro per la versione da 64 GB, 1.459 euro per quella da 256 GB, 1.689 per quella da 512 GB.

L’iPhone XR, a differenza dei due top di gamma, ha un display LCD da 6.1 pollici, certificazione IP67, fotocamera singola da 12 megapixel, colorazioni bianca, nera, blu, corallo, gialla e rossa. Di seguito i prezzi: 889 euro per la versione da 64 GB, 949 euro per quella da 128 GB, 1.059 euro per la variante da 256 GB.