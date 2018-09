Kena Mobile, il MVNO di TIM, ha al momento attive tre interessantissime soluzioni minuti e giga o solo voce a partire da 2 euro al mese

Kena Mobile, le offerte dell’operatore virtuale di TIM valide ora, per portabilità e nuovi numeri: info, costi e dettagli

Kena Mobile è l’operatore virtuale del settore telefonia mobile di proprietà di TIM con cui l’operatore italiano aggredisce il segmento delle offerte dedicate al segmento consumer tramite MVNO.

LEGGI ANCHE: OFFERTE LOW COST, ILIAD, KENA E HO. MOBILE A CONFRONTO

Kena, al momento, ha attive tre interessanti proposte, attivabili da chiunque e valide sia per la portabilità e sia per nuove numerazioni. Le promo attive ora sono: Kena Summer – il pacchetto più completo in attesa di essere tolto dal mercato – Kena Facile e Kena Voce. Ecco le tre offerte nel dettaglio.

Kena Summer è la promozione di punta della compagnia, la cui scadenza non è ancora stata comunicata dal gestore. La soluzione è proposta a un costo di 6,90 euro al mese per un pacchetto che include:

1.500 minuti di chiamate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

di chiamate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile 30 SMS verso tutti i numeri nazionali

50 giga di connessione dati a velocità 3G

La promozione prevede un costo di 8 euro per l’attivazione, più 5 euro per l’acquisto della nuova SIM. La spesa iniziale è dunque di 19,90 euro (incluso il primo mese di canone), che comprende 0,01 euro di traffico telefonico.

LEGGI ANCHE: TIM, WIND, VODAFONE E 3 ITALIA, LE PROMOZIONI ATTIVE ORA

Kena Facile è l’offerta per gli utenti che hanno poche pretese e che necessitano di bundle non particolarmente esteso. La promo costa solo 2 euro al mese e comprende:

200 minuti di chiamate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

20 Giga di connessione data a velocità 3G

L’attivazione della promo richiede il pagamento del primo canone cui vanno aggiunti 9 euro di attivazione e 5 euro per l’acquisto della nuova SIM. La prima attivazione richiede dunque una spesa complessiva pari a 16 euro.

Scopriamo insieme i dettagli sulle tre promo di Kena selezionabili da qualunque profilo di cliente, sia per cambio operatore che per nuove attivazioni: Kena Summer, Kena Facile e Kena Voce.

A Pagina 2, costi e dettagli sull’offerta Kena Voce. […]