KENA MOBILE, ecco la nuova offerta: il MVNO di TIM lancia la promo anti-Iliad | Costo, dettagli

Kena Mobile, costi di attivazione nuova offerta – Tutti coloro che vogliono procedere con l’attivazione della nuova offerta lanciata da Kena Mobile, dovranno necessariamente acquistare la SIM ricaricabile, anche se la portabilità non è obbligatoria. Dunque, chi aderirà alla promozione dovrà far fronte ad un costo di attivazione di 8 euro, ai quali vanno aggiunti 5 euro per l’acquisto della nuova SIM. Va inoltre chiarito un aspetto importante: il cliente avrà la possibilità di richiedere la promozione su un nuovo numero, salvo poi scegliere di cambiare operatore in un secondo momento senza dover far fronte a dei costi aggiuntivi.

*Le offerte dei gestori telefonici sono soggette a variazioni contrattuali improvvise. Si consiglia, dunque, di recarsi comunque in un centro abilitato per verificare lo stato delle offerte.