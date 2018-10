Kena Mobile, l’operatore virtuale di TIM, ha lanciato una promozione da 5 euro al mese per battere la concorrenza di Iliad: si tratta di ‘Kena Star’

KENA MOBILE, offerta da 5 euro al mese: svolta per l’operatore virtuale della TIM – Sfida lanciata a Iliad

Con l’arrivo di Iliad, TIM e Vodafone hanno dovuto rivedere le proprie strategie commerciali, lanciando sul mercato i propri operatori virtuali: vale a dire Kena Mobile e Ho. Mobile. L’obiettivo era quello di provare ad arginare l’impetuosa avanzata dell’operatore francese, garantendo ai clienti delle alternative low-cost.

In questo articolo ci soffermeremo su Kena Mobile e approfondiremo un’offerta che rappresenta una vera e propria svolta nella giovane storia dell’operatore virtuale della TIM. Il riferimento è a ‘Kena Star 5’, ossia la prima promozione lanciata da Kena Mobile che consente di navigare in 4G. Va sottolineato, però, come la stessa Kena Mobile abbia voluto chiarire che al momento, la navigazione in 4G sia garantita solo a chi proviene da alcuni gestori, ma entro gli ultimi giorni di ottobre, Kena si impegna a mettere a disposizione di tutti i clienti il 4G. La nuova offerta ‘Kena Star’ ha un costo di 5 euro al mese e comprende:

Minuti illimitati

50 Giga di internet in 4G

