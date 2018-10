Kena Mobile, l’operatore virtuale di TIM, ha deciso di lanciare un’offerta da 5 euro al mese per convincere i suoi ex clienti a tornare

KENA MOBILE, offerta da 5 euro per sfidare Vodafone, Wind e Iliad | Dettagli promozione

L’arrivo sul mercato italiano di Iliad ha portato TIM e Vodafone a dar vita a dei propri operatori virtuali: vale a dire Kena Mobile e Ho. Mobile. In tal senso, in questo articolo, vogliamo prendere in considerazione un’offerta davvero vantaggiosa lanciata dall’operatore virtuale della TIM.

La promozione che prenderemo in esame si chiama ‘Kena Star 5‘ ed è proposta in versione winback agli ex clienti dell’operatore virtuale della TIM. L’offerta ha un costo di 5 euro e comprende:

1000 minuti di chiamate verso tutti

50 GB di traffico dati in 4G (con velocità massima fino a 30 Mbps)

Chi vuole aderire a Kena Star dovrà far fronte ad un costo di 9,99 euro che include: 4,99 euro per il costo di attivazione dell’offerta e 5 euro per l’acquisto della SIM. Nella seconda pagina potrete trovare altre informazioni relative all’offerta lanciata da Kena Mobile […]