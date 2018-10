KENA MOBILE, arriva il 4G: offerta da 8,99 euro contro Vodafone, Wind e Iliad | Dettagli promozione

Va sottolineato come continuino a non esserci certezze per quanto riguarda l’abilitazione della rete 4G per tutti i già clienti Kena Mobile. Se, infatti, in un primo momento, sembrava che la data cerchiata di rosso per il passaggio a Kena Star 4G fosse quella del 16 ottobre, ora, il termine ultimo è stato fissato per il 23 ottobre. Al momento, quindi, Kena Star 4G può essere attivata – fino a nuova comunicazione da parte dell’operatore virtuale – solo ed esclusivamente dai nuovi clienti con richiesta di portabilità o da chi decide di attivare una nuova SIM.