KENA MOBILE, offerta da non perdere: 5 euro al mese per battere Vodafone, Wind e Iliad – Dettagli promozione

Va ricordato che potranno aderire all’offerta ‘Kena Star 5’ solo coloro che hanno ricevuto il seguente SMS informativo da parte dell’operatore virtuale: “Torna in Kena! Per te 50 Gb in 4G fino a 30 Mbps e minuti illimitati a soli 5E/mese. Costo attivazione e SIM 9,99E. Attiva Kena Star 5 su Kenamobile.it e nei negozi Kena“.

Va chiarito anche un altro aspetto molto importante: l’offerta ‘Kena Star 5’ viene presentata anche in versione ‘Operator attack’ e, dunque, non è necessario essere ex clienti Kena per poterla attivare. E’ possibile, infatti, aderire all’offerta con richiesta di portabilità del proprio numero, anche se si proviene da Iliad o da qualsiasi operatore virtuale (esclusi Ho. Mibile, NoiTel Mobile, Rabona Mobile, Ringo Mobile, Digitel e Nextus). Inoltre, ricordiamo che a partire dal 16 ottobre, tutti i clienti Kena Mobile potranno attivare l’offerta ‘Kena Star’ al costo di 8,99 euro al mese.