Kena Mobile è il MVNO con cui TIM lancia la sfida a Iliad. Ecco il set completo delle soluzioni proposte dalla compagnia. Minuti e GB a partire da 2 euro al mese

Kena Mobile, tutte le offerte dell’operatore mobile di TIM attive ora – Promozioni Kena Summer, Facile e Voce

Kena Mobile è un operatore virtuale del settore telefonia. Più precisamente, si tratta della compagnia satellite attraverso cui TIM sta cercando di competere con le offerte sensazionali di Iliad, nuovo competitor del comparto in Italia. Kena propone diverse soluzioni pensate per tre diversi tipi di profili utenti: la promozione All Inclusive, ovvero Kena Summer, la soluzione solo chiamate, Kena Voce, e l’offerta base con minuti e GB da soli 2 euro mensili, Kena Facile. Scopriamole nel dettaglio.

Kena Summer è la promozione di punta della compagnia, orientata al target più ampio di persone che vogliono una buna quantità di minuti e di connessione dati, per utilizzare lo smartphone in piena libertà. La soluzione è proposta a un costo di 6,90 euro al mese per un pacchetto completo. L’offerta, infatti, include:

1.500 minuti di chiamate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

di chiamate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile 30 SMS verso tutti i numeri nazionali

50 giga di connessione dati a velocità 3G

La promozione prevede un costo di 8 euro per l’attivazione, più 5 euro per l’acquisto della nuova SIM. La spesa iniziale è dunque di 19,90 euro (incluso il primo mese di canone), che comprende 0,01 euro di traffico telefonico.

Kena Facile è l’offerta concepita per gli utenti con poche pretese e che utilizzano lo smartphone in modo sporadico. La soluzione costa solo 2 euro al mese e comprende:

200 minuti di chiamate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

200 Giga di connessione data a velocità 3G

L’attivazione della promo richiede il pagamento del primo canone cui vanno aggiunti 9 euro di attivazione e 5 euro per l’acquisto della nuova SIM. La prima attivazione richiede dunque una spesa complessiva pari a 16 euro.

