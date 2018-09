Kena Mobile, il MVNO di TIM, rilancia la sfida a Iliad, Vodafone e altri operatori virtuali con tre offerte a partire da 2 euro al mese. Info costi e dettagli

Kena Mobile, tutte le offerte dell’operatore virtuale di TIM | Sfida a Iliad e Vodafone con Kena Summer, Facile e Voce

Il nuovo scenario della telefonia mobile italiana è ormai delineato da diverse settimane: l’ingresso in campo di Iliad ha rivoluzionato il settore, costringendo gli operatori ad adeguarsi a nuove tariffe, sensibilmente più basse rispetto a come eravamo abituati. TIM ha rilanciato la sfida al’operatore francese puntando con decisione su Kena Mobile, operatore virtuale satellite della compagnia italiana che, anche per settembre 2018, rilancia le proprie promozioni a tariffe ultra-competitive. Le promozioni attive al momento sono tre: Kena Summer, Kena Facile e Kena Voce. Scopriamo costi e dettagli delle tre soluzioni, attivabili presso centri abilitati, online sul sito di Kena Mobile, tramite l’app o chiamando al numero 181.

Kena Summer ha un costo di 6,90 euro al mese per un pacchetto più che completo. L’offerta, attivabile per nuovi numeri e cambio operatore, include:

1.500 minuti di chiamate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

di chiamate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile 30 SMS verso tutti i numeri nazionali

50 giga di connessione dati a velocità 3G

L’offerta prevede un costo di 8 euro per l’attivazione, più 5 per l’acquisto della nuova SIM. La spesa iniziale è dunque di 19,90 euro (incluso il primo mese di canone), che comprende 0,01 euro di traffico telefonico.

Kena Facile costa 2 euro al mese ed è valida per tutti, nuovi numeri e portabilità da oltre operatore. L’offerta comprende:

200 minuti di chiamate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

200 Giga di connessione data a velocità 3G

L’attivazione della promo richiede il pagamento del primo canone cui vanno aggiunti 9 euro di attivazione e 5 euro per l’acquisto della nuova SIM. La prima attivazione richiede dunque una spesa complessiva pari a 16 euro.

A Pagina 2 i dettagli sull'offerta Kena Voce.