Kena Mobile, tutte le promozioni dell’operatore virtuale di TIM attivabili ora | Promo minuti e giga a partire da 2 euro al mese

Kena Voce è la soluzione solo minuti di Kena, ideale per chi utilizza il cellulare solo per effettuare chiamate o in casa, dove può eventualmente disporre della rete Wi-Fi. La promozione è attivabile al costo di 4 euro al mese e include:

1.000 minuti di chiamate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

La soluzione ha un costo di attivazione pari a 9 euro, cui occorre aggiunti 5 euro per l’acquisto della nuova SIM, per un totale, nel primo mese, di 18 euro, complessivi del primo mese di canone e di 0,01 euro di traffico telefonico.

*Le offerte dei gestori telefonici sono soggette a variazioni contrattuali improvvise. Si consiglia, dunque, di recarsi comunque in un centro abilitato per verificare lo stato delle offerte.