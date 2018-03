La portulaca è una pianta infestante che è in grado di crescere dappertutto. Non in molti sanno, però, che possiede delle incredibili proprietà medicinali. Ecco quali

La pianta che cresce nel nostro giardino da non strappare per nessun motivo – Per la maggior parte delle persone la portulaca è solo un ospite sgradito che spesso infesta i giardini e vialetti delle case. Queste, non sanno che questa pianta è dotata di incredibili proprietà medicinali in grado di trattare e prevenire un gran numero di disturbi e patologie. La portulaca contiene altissime concentrazioni di antiossidanti essenziali e vitamine. Non è tutto. E’ ricca di acidi grassi omega 3. Per questo motivo è in grado di prevenire infarto e ictus. Questa pianta, poi, abbassa la probabilità di disturbi dello sviluppo nei bambini. La portulaca è la pianta con il più alto contenuto di vitamina A al mondo; contiene calcio e ferro, sostanze molto importanti per sangue e ossa; fornisce sette volte la quantità di vitamina E degli spinaci e sette volte quella di beta-carotene delle carote; è ricca di fibre e povera di calorie.[…]