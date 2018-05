Riemerge dal lago del Moncenisio il vallo alpino del Littorio, un imponente sistema di fortificazioni costruito da Mussolini. Il video

Lago Moncenisio, riemersa una fortificazione fascista della seconda guerra mondiale – In un video le spettacolari immagini dello svuotamento del lago del Moncenisio. Lo specchio d’acqua che si trova in territorio francese, ma in passato è appartenuto all’Italia, è stato completamente privato dell’acqua per degli urgenti lavori di manutenzione. Dal suo fondo è riemerso un vero e proprio tesoro. Dighe, un vecchio ponte, una piccola casa, un bunker, ma soprattutto l’imponente Vallo alpino del Littorio, un imponente e articolato sistema di fortificazioni costruito durante il ventennio fascista, prima dello scoppio della seconda guerra mondiale, con lo scopo di proteggere i confini italiani dagli Stati vicini.[…]