Dalla forma strana e dal veleno letale, il pesce scorpione è stato avvistato nei nostri mari. Allarme per l’estate

Massima allerta nei mari del Sud: allarme per pescatori e bagnanti

Nei mari italiani e sulle coste che saranno pronte ad accogliere migliaia di bagnanti, ancor prima del via di questa estate 2017, oltre ai ben noti problemi che riguardano acque e spiagge, arriva l’allerta per alcuni avvistamenti del pesce scorpione, segnalato per la prima volta entro i nostri confini marini. Il lionfish, questo il suo nome, non è proprio tipico delle nostre zone e proprio per questo è scattato l’allarme. E’ un esemplare si molto affascinante da osservare, considerata la sua forma particolare ed i suoi colori accesi, ma dal quale bisogna assolutamente starsene alla larga, visto che è tra i più invasivi e letali per l’uomo. Il pesce scorpione, a detta di molti, facente parte della famiglia “tropicale”, è un predatore spietato e la sua indole da cacciatore, si rispecchia assolutamente nell’ecosistema nel quale è solito vivere. Ribadiamo, di far moltissima attenzione al veleno del lionfish contenuto nella spine molto lunghe e sottili, in corrispondenza delle pinne dorsale, anale e pelviche.