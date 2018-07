Le enormi sfere di pietra alte fino a due metri si trovano sull’isola Champ, situato al di sopra del circolo polare artico.

Mistero al Polo Nord, ritrovate enormi sfere di pietra: cosa sono? – Grandi sfere naturali ritrovate sull’arcipelago di Franz Josef hanno lasciato gli scienziati senza parole. I visitatori di questo paesaggio cosmico le hanno definite le palle rotonde degli “dei”. Le enormi sfere di pietra alte fino a due metri si trovano sull’isola Champ, situato al di sopra del circolo polare artico. Perfettamente sferiche sono sparse su tutto questo avamposto disabitato settentrionale. All’inizio è stato difficile credere che fossero naturali e non realizzate dall’uomo. Eppure l’arida isola di 374 km² non è mai stata abitata e gli scienziati sono sicuri che non siano artificiali, anche se non riescono ancora a decifrare come siano state realizzate. La Terra di Francesco Giuseppe è un arcipelago a nord della Russia, nel cuore dell’Oceano Artico, a est delle Isole Svalbard e a circa 1.000 km dal Polo Nord. Formato da 191 isole coperte dal ghiaccio, copre una superficie di oltre 16.000 kmq ed è in gran parte disabitato. La parte nord-orientale è interamente coperta dalla calotta polare artica e solo attorno alle isole più meridionali il ghiaccio si ritira durante l’estate.