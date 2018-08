Netflix, la novità che fa infuriare gli utenti: ecco tutti i dettagli

Netflix, arriva la pubblicità tra un episodio e l’altro – Va sottolineato come allo stato attuale le pubblicità tra un episodio e l’altro siano limitate ad un numero piuttosto ristretto di utenti: la volontà di Netflix, infatti, è quella di testare le reazioni del pubblico di fronte ad una novità del genere. Nel frattempo, l’azienda continuerà ad eseguire il proprio test e se dovesse rendersi conto che questa strategia induce il pubblico a guardare maggiormente le serie originali Netflix, allora queste pubblicità saranno estese a molti più utenti.

Per placare il malumore degli abbonati, Netflix ha voluto evidenziare come sarà comunque possibile saltare i trailer, nel caso in cui non si fosse interessati a guardarli.