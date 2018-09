Partnership commerciale tra Netflix e 3 Italia, l’operatore regala 3 mesi di streaming sulla piattaforma. Le prossime uscite di ottobre sul catalogo

Netflix in regalo per 3 mesi con la fibra di 3 Italia | Serie Tv e film in uscita a ottobre

Netflix, per quei pochi che ancora non lo sapessero, è il servizio di streaming on demand in abbonamento che offre un vastissimo catalogo di contenuti quali film, serie tv e documentari, disponibile in abbonamento.

Nelle ultime ore, è stata resa nota una nuova partnership commerciale tra la piattaforma americana e la compagna telefonica 3 Italia: con l’iniziativa 3Fiber, il gestore offre a chi attiva la linea fissa ora, 3 mesi del servizio Netflix in regalo. La promozione prevede un canone mensile di 24,90 euro al mese per navigare senza limiti in line fissa con la fibra ottica.

Il servizio Netflix è inteso nella sua gamma completa, attivabile su quattro diversi dispositivi e con il servizio di riproduzione video in 4K incluso. Alla scadenza dei tre mesi, il servizio è rinnovabile alle tariffe standard di 13,99 euro al mese.

