Now TV, problemi durante Valencia-Juve e Real Madrid-Roma: utenti infuriati

Gli utenti si sono riversati su Twitter e sulla pagina ufficiale di Now TV su Facebook per segnalare il malfunzionamento. I gestori del servizio si sono scusati per l’inconveniente e hanno comunicato il metodo, in attesa di risolvere definitivamente, per aggirare il problema: “Ci scusiamo per il disservizio. NOW TV é correttamente funzionante su Smart tv, game console e Smart stick. Vi preghiamo di utilizzare uno di questi dispositivi, se possibile. Stiamo facendo il possibile per risolvere la situazione siamo pienamente consapevoli e estremamente dispiaciuti per il disagio che abbiamo creato ad una parte importante dei nostri clienti“.