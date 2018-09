La nuova promozione Ho. Mobile dovrebbe slittare di 1 giorno e cambiare le tariffe. Ecco le ultime novità sulla promozione dell’operatore virtuale di Vodafone

Ho. Mobile, offerta in arrivo: costo e data inizio della nuova promozione – Vodafone lancia la sfida a Iliad e TIM

Ho. Mobile si prepara a rilanciare sulla nuova offerta di Iliad. L’operatore mobile di Vodafone era atteso nella giornata del 12 settembre 2018 per il lancio della sua nuova proposta commerciale con la quale avrebbe dovuto sfidare il competitor francese. Le ultime indiscrezioni, però, rivelano che la data di lancio della promozione dovrebbe essere slittata a giovedì 13/09. Non solo, sembra, infatti, che il MVNO abbia deciso di rivedere i propri piani commerciali, modificando il costo del canone mensile. Scopriamo la nuova offerta di Ho. nel dettaglio, ricordando che non si tratta di una proposta ufficiale, bensì di rumors, sebbene attendibili.

La nuova soluzione lanciata da Ho. Mobile dovrebbe avere un costo di 9,99 euro al mese (e non più di 8,99 euro come inizialmente annunciato). Il pacchetto dovrebbe comprendere:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

SMS Illimitati

50 GB di connessione dati in velocità 4G, di cui 3 GB dedicati alla navigazione all’estero

Il servizio assicura una velocità di connessione a 30 Megabit/s in download e a 30 Megabit/s in upload.

