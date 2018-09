Ho. Mobile non ha ancora confermato la nuova promozione con cui sfiderà Iliad sul mercato. L’offerta potrebbe essere ufficializzata a breve. Intanto il MVNO attiva nuove modalità per la ricarica

Nuova offerta Ho. Mobile: manca ufficialità su promozione da 8,99 euro anti-Iliad | Attivati nuovi sistemi di ricarica

Ho. Mobile, secondo quanto trapelato nelle ultime ore, dovrebbe lanciare una nuova offerta All Inclusive con cui sfidare Iliad, che ha appena fatto esordire un pacchetto da 7,99 euro al mese. Le ultime indiscrezioni relative all’operatore virtuale di Vodafone suggerivano che la promozione, simile a quella del competitor, ma da 1 euro in più mensili, non è ancora stata annunciata ufficialmente.

*Le offerte dei gestori telefonici sono soggette a variazioni contrattuali improvvise. Si consiglia, dunque, di recarsi comunque in un centro abilitato per verificare lo stato delle offerte.

Da quanto è trapelato, la nuova offerta Ho. Mobile da 8,99 euro mensili dovrebbe includere:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

SMS Illimitati

50 GB di connessione dati in velocità 4G, di cui 3 GB dedicati alla navigazione all’estero

A Pagina 2: Ho. Mobile sblocca nuove modalità di ricarica. […]