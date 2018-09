Iliad festeggia il traguardo dei 2 milioni di clienti con una nuova offerta All Inclusive riservata alle prime 500.000 sottoscrizioni. Ancora attiva la promozione a 6,99 euro

Nuova offerta Iliad: 50 GB a 7,99 euro al mese | Info e dettagli promozione

Iliad non ha ancora mandato in archivio la seconda offerta della sua storia a 6,99 euro al mese, ma ha già fato esordire una nuova promozione. L’operatore francese, in soli 100 giorni, ha raggiunto quota 2 milioni di clienti e ha deciso di festeggiare l’incredibile traguardo introducendo sul mercato la nuova soluzione, valida per nuovi numeri e portabilità da qualunque compagnia fisica o virtuale.

LEGGI ANCHE: LE MIGLIORI OFFERTE DEL MOMENTO DI TIM, VODAFONE, WIND E 3

LEGGI ANCHE: VELOCITÀ DI CONNESSIONE: VODAFONE LA MIGLIORE, ILIAD INDIETRO

La nuova offerta Iliad, valida per le prossime 500.000 sottoscrizioni, include: