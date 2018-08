Nuova offerta Iliad da 6,99 euro, dettagli promozione e confronto con il vecchio piano tariffario

In pratica, la differenza sostanziale sta nella quantità di giga proposti, 40 per la nuova e 30 per la vecchia, e il sovrapprezzo di 1 euro rispetto alle condizioni precedenti. Probabilmente, la prima promozione si fa preferire, dato che la disponibilità di traffico internet è più che sufficiente per soddisfare le esigenze della stragrande maggioranza degli utenti. D’altra parte, era prevedibile che l’offerta di lancio sarebbe dovuta risultare particolarmente allettante per la clientela italiana, che ancora non conosceva il nuovo marchio. Ora, invece, Iliad può contare su ottime recensioni e su una credibilità già solida.