Offerta 3 Italia, la nuova promozione: Play Master | minuti e giga a un prezzo super-vantaggioso

Play Master prevede un costo di attivazione di 3 euro per chi richiede la portabilità e di 19 euro per i già clienti Tre che vogliono cambiare il piano tariffario. La promozione è attivabile in negozio e online e prevede il servizio di connessione 4G gratuito fino al 31 dicembre 2018. Alla scadenza, il servizio può essere rinnovato al costo di 1 euro al mese, in aggiunta al canone mensile. Al costo di attivazione va aggiunta la spesa per l’acquisto della nuova SIM.

*Le offerte dei gestori telefonici sono soggette a variazioni contrattuali improvvise. Si consiglia, dunque, di recarsi comunque in un centro abilitato per verificare lo stato delle offerte.