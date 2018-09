Offerta 3 Italia, Play 30 Unlimited a 7 euro al mese per tutti | Info costi e dettagli

Play 30 Unlimited ha un costo di attivazione di 5 euro e può essere attivata online sul sito ufficiale di 3 al link www.checkout3.it/carrello_newstyle_responsive/acquista-online-1694-PLAY-30-Unlimited-con-piano-PLAY-30-Unlimited.php.

Al momento dell’attivazione è previsto l’obbligo di ricarica del credito di 20 euro, immediatamente disponibili al momento di attivazione della nuova scheda.

La connessione dati prevede la velocità 3G. L’opzione 4G LTE sarà attiva fino al 31 dicembre 2018 in modalità gratuita e può essere attivata in modo definitivo alla scadenza a 1 euro al mese, in aggiunta al costo del piano tariffario.

*Le offerte dei gestori telefonici sono soggette a variazioni contrattuali improvvise. Si consiglia, dunque, di recarsi comunque in un centro abilitato per verificare lo stato delle offerte.