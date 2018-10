Ho. Mobile propone la sua All Inclusive a 2 euro in meno al mese, ma solo ai clienti Iliad e di alcuni operatori virtuali. Ecco tutte le info sulla promozione operator attack

Offerta Ho. Mobile a soli 7,99 euro! L’operatore virtuale di Vodafone all’attacco dei clienti Iliad: tutte le info

Ho. Mobile è l’operatore virtuale di Vodafone che, da diverse settimane, il brand britannico sta utilizzando per sfidare le straordinarie offerte proposte da Iliad, il quarto operatore di telefonia mobile in Italia che, dal suo esordio, ha strappato migliaia di clienti a Vodafone e agli altri operatori del settore.

Come Iliad, anche Ho. Mobile propone un proprio pacchetto All Inclusive composto da minuti ed SMS illimitati più giga, ma ad un prezzo superiore rispetto al diretto competitor. Ora, però, Vodafone ha deciso di attaccare in modo diretto il provider francese, proponendo solo ai clienti Iliad e di alcuni operatori virtuali la soluzione da 9,99 euro al mese alla tariffa speciale di 7,99 euro al mese, esattamente come il concorrente. Il bundle di Ho. include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

SMS illimitati verso tutti

50 Giga di connessione dati in velocità 4G

A pagina 2 i dettagli sulla promozione operator attack. […]