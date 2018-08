Dal 1° agosto, Ho. mobile ha lanciato una nuova promozione, più costosa ma con più giga. Meglio la nuova offerta o la vecchia?

Offerta Ho. Mobile agosto 2018: meglio o peggio della precedente?

A partite da maggio 2018, il mercato della telefonia mobile in Italia è stato completamente stravolto. Dal 29 maggio, Iliad ha fatto il suo esordio ufficiale nel Belpaese, saccheggiando i clienti delle altre compagnie. Vodafone, per arginare il fenomeno e frenare l’emorragia di utenti, ha deciso di creare l’operatore virtuale Ho. Mobile, con il chiaro intento di competere nella fascia di business di Iliad, quella degli abbonamenti a basso costo.

Dal 1° agosto 2018, sono stati comunicati i dettagli sulla nuova proposta commerciale di Ho., che si sostituisce alla precedente e si differenzia per diversi aspetti. Andiamo ad analizzare le due soluzioni della compagnia virtuale per capire cosa sia cambiato e quale delle due proposte è da ritenere vantaggiosa.

Sia la promozione di lancio di Ho. Mobile sia la nuova proposta prevedono un costo di attivazione di 9 euro, cui si sommano 0,99 euro per l’acquisto della nuova SIM e ulteriori 8 euro per il pagamento del primo mese di abbonamento. In entrambi i casi, le spese da affrontare per attivare un nuovo abbonamento Ho sono di 17,99 euro.

La nuova soluzione Ho. Mobile propone:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, fissi e mobile

SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali

40 Giga di traffico in velocità 4G

Costo: 7,99 euro al mese

Le precedente offerta del MVNO, invece, prevedeva:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, fissi e mobile

SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali

30 Giga di traffico in velocità 4G

Costo: 6,99 euro al mese

In pratica, la differenza sostanziale è che, al costo di 1 euro in più al mese, il sottoscrivente riceverà 10 giga in più al mese di traffico dati. A questo punto, sarebbe impossibile definire quale delle due proposte sia la migliore e tutto dipenderebbe dalle esigenze di ogni singolo consumatore. Tuttavia, come rivelato da TecnoAndroid, c’è un dettaglio in più che è stato modificato nella nuova offerta e che potrebbe non piacere ai nuovi clienti Ho. […]