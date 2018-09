Offerta Iliad da 7,99 euro, info e dettagli | Migliorano le tempistiche per la portabilità da Vodafone

Iliad ha lanciato la terza offerta della sua storia in Italia, con minuti illimitati, 50 GB e non solo. Intanto, proseguono i problemi per la portabilità da Vodafone

Offerta Iliad da 7,99 euro

Iliad, per chi ancora non lo sapesse, è il nuovo quarto operatore fisico del comparto della telefonia mobile italiano. Il gestore francese, fin dal suo esordio a fine maggio scorso, ha rivoluzionato il settore telefonico attraverso una prima promozione All Inclusive a un prezzo incredibile, seguita poi da una seconda offerta. Ora, Iliad ha messo a disposizione dei clienti la terza soluzione minuti e giga della sua storia, attivabile sia per nuovi numeri che per la portabilità da qualunque compagnia e disponibile per i primi 500.000 utenti che ne faranno richiesta – salvo nuove comunicazioni da parte dell’azienda.

La nuova offerta Iliad prevede un costo di 7,99 euro al mese e comprende:

Minuti illimitati

SMS illimitati

50 Giga al mese in 4G/4G+ in Italia

mese in 4G/4G+ in Italia 4 Giga al mese in Europa

Minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni all’estero (su fisso o mobile)

Al canone mensile vanno aggiunti 9,99 euro di costi di attivazione una tantum (9 euro + 0,99 euro per l’acquisto della nuova SIM) che comprende 0,01 euro di traffico telefonico. Gli avvisi di chiamata in entrata e il servizio ‘Chi è’ sono proposti gratuitamente nell’offerta; inoltre, la promozione non prevede alcun vincolo di contratto ed è possibile recedere dalla promozione in qualunque momento.

Ricordiamo che è ancora valida, dopo il prolungamento per altri 200.000 clienti, la promo da 6,99 euro al mese, che include: