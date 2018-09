Iliad ha lanciato da poco la terza offerta della sua storia in Italia, scopri i dettagli sulla promozione. Benedetto Levi spiega le ragioni del successo della compagnia

ILIAD, offerta da 7,99 e tanti servizi inclusi | Ecco i motivi del successo dell’operatore francese

LEGGI ANCHE: LE MIGLIORI PROMOZIONI TIM, VODAFONE, WIND E 3 ATTIVE ORA

Iliad non ha alcuna intenzione di arrestare la rivoluzione del comparto della telefonia mobile in Italia, avviata a fine maggio con l’esordio shock della campagna da 5,99 euro e proseguita con la seconda promozione. Ora, la compagnia francese ha già pubblicato la terza promo da 7,99 euro al mese, che sarà attivabile da chiunque – nuove attivazioni e cambio operatore – dai primi 500.000 richiedenti.

Nel dettaglio la nuova offerta Iliad da 7,99 euro di canone mensile include:

Minuti illimitati

SMS illimitati

50 Giga al mese in 4G/4G+ in Italia

mese in 4G/4G+ in Italia 4 Giga al mese in Europa

Minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni all’estero (su fisso o mobile)

LEGGI ANCHE: OFFERTE ILIAD, HO. MOBILE E KENA MOBILE A CONFRONTO

Il costo di attivazione, così come nelle precedenti offerte, è di 9,99 euro una tantum (9 euro + 0,99 euro per l’acquisto della nuova SIM) che comprende 0,01 euro di traffico telefonico. La promozione sarà attivabile dai primi 500.000 richiedenti.

Iliad, inoltre, include nella sua offerta una serie di servizi. Gli avvisi di chiamata in entrata e il servizio ‘Chi è’ sono proposti gratuitamente nell’offerta; inoltre, la promozione non prevede alcun vincolo di contratto ed è possibile recedere dalla promozione in qualunque momento. Ricordiamo, infine, che sono ancora disponibili poche tessere relative all’offerta precedente da 6,99 euro al mese, che include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e in 60 Paesi

SMS illimitati

40 Giga in 4G di cui 3 Giga nel momento in cui doveste trovarvi al di fuori dell’Unione europea

A Pagina 2, il CEO di Iliad Benedetto Levi svela i segreti del successo della compagnia. […]