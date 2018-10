Kena Mobile lancia la prima offerta operator attack della sua storia, attivabile dai clienti Iliad e di alcuni operatori virtuali. Costi, dettagli e scadenze

Offerta Kena Mobile per clienti Iliad ed MVNO | L’operatore virtuale di TIM lancia la prima promozione a un super-prezzo

Kena Mobile è l’operatore virtuale di TIM che, negli ultimi mesi, la compagnia italiana ha utilizzato per sfidare Iliad, il gestore che, dallo scorso maggio, ha rivoluzionato il settore della telefonia mobile. Stavolta, però, l’attacco al competitor francese è diretto: il MVNO, infatti, ha appena lanciato la promozione Kena Star 5, la prima offerta della sua storia, prendendo di mira proprio il concorrente d’Oltralpe.

Kena Star 5, infatti, potrà essere attivata dal 5 al 15 ottobre 2018 esclusivamente dai clienti ora abbonati Iliad e da di operatori virtuali, ad esclusione di Rabona, Ringo, NoiTel, Digitel e Nextus, tutte aziende del gruppo Nòverca. Ecco l’offerta nel dettaglio.

Kena Star 5 ha un costo di 4,99 euro al mese e include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

50 Giga di traffico dati in velocità 4G

La promo è attivabile presso centri autorizzati e prevede un costo di attivazione di 4,99 euro. L’acquisto della nuova scheda ha un costo di 5 euro. In totale, all’attivazione è prevista una spesa complessiva di 14,98 euro, comprensivi del primo mese di canone. All’esaurimento dei giga è previsto il blocco del traffico internet.

Il piano tariffario prevede un costo di 0,25 euro per ogni SMS. L’opzione SMS è attivabile in qualunque momento al costo di 2 euro al mese per 200 messaggi vero numeri nazionali.

