Offerta Kena Mobile, sfida diretta a Iliad: ecco la operator attack a 4,99 euro

Kena Mia è un’offerta winback attivabile esclusivamente previa ricezione dell’SMS commerciale e solo sul numero destinatario del messaggio. Una volta ricevuto l’invio, occorre recarsi presso un centro Kena Mobile e svolgere la pratica di attivazione. Ricordiamo inoltre che Kena Mobile non disporrà del servizio di connessione in velocità 4G prima di settembre. La soluzione non prevede spese di attivazione ma è richiesto un contributo una tantum di 10 euro per l’acquisto della nuova SIM, che include 5 euro di traffico telefonico.