Offerta ‘Passa a TIM’ di settembre 2018: minuti e 20 giga + 5 giga all’estero | Info e costi promozione per numeri attivazioni e cambio operatore

TIM lancia una nuova offerta minuti e internet, disponibile sia per nuove attivazioni che per cambio operatore, per settembre 2018. L’operatore ripropone la promozione Limited Edition Online, selezionabile in modalità online tramite il sito ufficiale dell’azienda.

Ecco l’offerta nel dettaglio.

Limited Edition Online ha un canone di 10 euro al mese. Il costo di attivazione di 9 euro e il primo mese sono offerti in modalità gratuita in promozione. Il pacchetto include:

1.000 minuti di chiamate verso tutti i numeri nazionali

20 GB di connessione dati in velocità 4.5G in Italia

5 GB di connessione dati in velocità 4.5G in Unione Europea

Son previsti 25 euro di spesa per l’acquisto della nuova SIM, che comprende 20 euro di traffico dati. Lo sconto su attivazione e primo canone sono revocati in caso di recesso dal contratto prima dei 24 mesi.

