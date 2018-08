Offerta Vodafone, sfida a Iliad e agli altri operatori con la promozione ‘Special Minuti 30 Gb’ | Scadenza il 20 agosto 2018

‘Special Minuti 30 Gb’ e l’offerta winback per ex clienti Vodafone disposti a tornare. Info costi e dettagli della promozione ‘Torna in Vodafone’

Offerta Vodafone, sfida a Iliad e agli altri operatori con ‘Special Minuti 30 Gb’ | Scadenza il 20 agosto 2018

Continua anche ad agosto 2018 la sfida interna al settore della telefonia mobile, combattuta a colpi di super-offerte. La promozione Special Minuti 30 Gb della campagna Torna in Voafone, rivolta ad ex utenti disposti a tornare in Vodafone, è stata prorogata fino al 20 agosto 2018. Per accedere all’offerta è necessario ricevere l’SMS informativo, inviato esclusivamente agli ex utenti che hanno rilasciato l’autorizzazione al rilascio dei dati per fini commerciali. Special Minuti 30 Gb è attivabile esclusivamente sul numero destinatario del messaggio.

Nel dettaglio, Special Minuti 30 Gb ha un costo mensile di 7 euro + 5 euro per l’attivazione. Il pscchetto comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

30 Giga di traffico dati in velocità 4G

