Sta per scadere la promo Vodafone Special Minuti 30 GB, attivabile da chi riceve l’SMS commerciale. Info costi, dettagli e scadenze

Offerta Vodafone Special Minuti 30 GB, ultimi giorni per attivarla in versione winback | Info e costi

Ancora pochi giorni: il 26 settembre 2018 è il termine ultimo per attivare la promozione di Vodafone Special Minuti 30 GB. L’offerta fa parte del set di soluzioni operator attack proposte dall’operatore rosso, ma l’offerta è anche proposta in versione winback.

Le offerte winback consistono in promo riservate ad ex clienti e proposte tramite teleselling. In tal caso, Vodafone sta proponendo la soluzione al costo di 7 euro al mese includendo il seguente pacchetto:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

30 Giga di traffico dati a velocità 4G

L’offerta, come anticipato, è disponibile sul sito e presso i negozi in versione operator attack al costo di 7 euro al mese per i clienti Iliad, Tre Italia e Operatori virtuali e di 10 euro al mese per chi proviene da TIM, Wind e CoopVoce. Chi riceve l’SMS di winback può recarsi presso un centro Vodafone e richiedere l’attivazione dell’offerta. Ricordiamo che la soluzione è valida solo sul numero destinatario del messaggio.

A Pagina 2 i dettagli sui costi di attivazione e accessori. […]