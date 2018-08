Offerta Vodafone Special Minuti 50 Giga, operator attack riservata ai clienti TIM, Wind e CoopVoce

Special Minuti 30 Giga può essere attivata presso i negozi che aderiscono all’iniziativa. La promozione è valida fino a nuove comunicazioni e potrebbe essere interrotta o modificata in qualunque momento. Il pacchetto include anche i servizi come 1GB di Riserva, Smart Passport e Rete Sicura, i quali possono essere bloccati in qualunque momento e senza alcun costo chiamando il numero numero 42071. Il piano tariffario base è quello di Vodafone 25, che prevede un costo di 0,29 euro per ogni SMS inviato.