Offerta Wind da 5 euro al mese: l’operatore rinnova la Smart Special 5 | Costi, dettagli e scadenza

Smart Special 5 prevede 10 euro di costi d’attivazione. Il piano tariffario ha un vincolo di 24 mesi ed è previsto un ulteriore addebito di 10 euro in caso di recesso anticipato. Per attivare l’offerta è sufficiente recarsi in un centro autorizzato Wind e mostrare l’SMS commerciale, attivando la portabilità direttamente in negozio.

*Le offerte dei gestori telefonici sono soggette a variazioni contrattuali improvvise. Si consiglia, dunque, di recarsi comunque in un centro abilitato per verificare lo stato delle offerte.