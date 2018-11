Offerte Wind, sconto regalo per i suoi clienti: Giga Max 100 per un anno! – Informazioni e dettagli

Wind Giga Max 100 per un anno a 9,99 euro. Ecco come regalare la promozione a Natale

Offerte Wind, promozione Giga Max 100 per un anno

Gli operatori della telefonia mobile continuano a sfidarsi a colpi di offerte. In questa pagina riportiamo di una nuova promozione lanciata dalla compagnia Wind. In questo caso, si tratta di una soluzione pensata per i già clienti, volta a fidelizzare il proprio bacino d’utenza: gli utenti della compagnia, infatti, avranno la possibilità di attivare la promozione Giga Max 100, con 100 Giga di traffico internet mobile da utilizzare per un anno intero, a un prezzo speciale. Il costo di attivazione è di 9,99 euro e non sono previsti oneri mensili, basterà il pagamento della quota iniziale. La novità ulteriore è rappresentata dal fatto che la promozione può anche essere scelta come regalo, ad esempio per le feste di Natale, a patto che a riceverla sia un cliente dello stesso operatore. Resta sempre aggiornato, visita la nostra sezione Google News!

Wind, promozione 100 giga per un anno, ecco come come si può regalare a Natale

L’offerta Giga Max 100, diventa Giga Max 100 Gift nel caso in cui si voglia regalare ad un’altra persona, magari ad un familiare, al partner, oppure semplicemente ad un amico o ad un’amica. C’è un codice COUPON che il cliente Wind acquirente riceverà per messaggio SMS, inoltrandolo al destinatario. I 100 giga si possono regalare ad un’altra persona inviando il codice COUPON via SMS al seguente numero gratuito: 320 2020232.