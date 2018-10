3 Italia conferma le due eccezionali promozioni della linea Play per chi effettua la portabilità da altro operatore. Scopri tutti i dettagli

Offerte 3 Italia a partire da 5 euro al mese | Costi e dettagli promozioni Play 30 Special e Unlimited

3 Italia è uno dei marchi di riferimento per ciò che riguarda il mercato della telefonia mobile low cost e, a ulteriore conferma del proprio status, ha al momento attive due eccezionali promozioni, disponibili per i clienti TIM e di operatori virtuali che effettuano la portabilità del proprio numero.

Le due soluzioni in questione sono incluse nella linea promozionale ‘Play’ e partono da un costo mensile di soli 5 euro per un pacchetti che include chiamate e internet. Le soluzioni sono attivabili presso gli store 3 Italia e, in modalità online, su sito web dell’azienda. Ecco le offerte nel dettaglio.

Play 30 Special

La promozione è rivolta ai clienti di tutti gli operatori virtuali ad eccezione di PosteMobile. La soluzione ha un costo di 5 euro al mese e include:

1.000 minuti verso tutti i numeri nazionali

30 GB di traffico dati a velocità 3G

Play 30 Unlimited

La soluzione è riservata ai clienti TIM e PosteMobile e ha un costo di 6,99 euro al mese. Il pacchetto include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

30 GB di connessione dati a velocità 3G

