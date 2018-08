3 Italia lancia due nuove offerte di telefonia mobile su invito, minuti e internet a 5 euro al mese. I dettagli, chi può attivarla e procedura per la richiesta

Offerte 3 Italia agosto 2018: 2 nuove promozioni a 5 euro al mese

3 Italia inaugura agosto con due nuove offerte decisamente competitive, che saranno attivabili entro il 31 agosto 2018. Le promozioni saranno attivabili esclusivamente su invito di un Cliente 3 che, a sua volta, ha ricevuto l’SMS informativo in cui sono spiegate le procedure per l’attivazione. I due pacchetti sono Play GT5 e Play GT5 Summer. Qualunque consumatore in possesso del codice di attivazione può richiedere la portabilità a Tre Italia tramite una delle due soluzioni. Ricordiamo che le promozioni 3 includono di default la connessione in velocità 3G; il servizio di rete 4G può essere attivato al costo di 1 euro al mese.

OFFERTE TELEFONIA MOBILE AGOSTO 2018

Play GT5 propone al costo di 5,43 euro al mese:

1.100 minuti verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

11 Giga di connessione dati

Play GT5 Summer prevede un canone mensile di 5,43 euro al mese, che include:

1.100 minuti verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

16,5 Giga di connessione dati

