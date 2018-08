Offerta 3 Italia per i clienti di tutte le compagnie. 50 GB di traffico dati a soli 6,45 euro. I dettagli sulla ALL-In Power per minuti e internet

Offerte 3 Italia agosto 2018, ecco la Internet Express Summer per tablet e la ALL-In Power per smartphone

3 Italia ha deciso di proporre una nuova soluzione, destinata a chiunque sia interessato ad attivare una SIM solo dati. La soluzione Internet Express Summer offre 50 giga di traffico dati in velocità 4G a un prezzo assolutamente competitivo.

L’offerta, come indicato direttamente sul sito ufficiale di 3, prevede un costo di 19,90 euro ogni 3 mesi, per un canone mensile pari a circa 6,45 euro. La promozione deve essere rinnovata di volta in volta al termine del trimestre.

La promozione, dunque, non prevede la possibilità di telefonare e, dunque, è integrata al funzionamento di dispositivi quali tablet e Mobile Wi-Fi. La promozione scade il 2 settembre 2018, comprende la possibilità di condivisione della rete tramite hotspot o mobile Wi-Fi e non funziona all’estero. Insieme alla scheda SIM, 3 Italia propone anche l’acquisto del Mobile Wi-Fi al prezzo di 49 euro.

