3 Italia propone ALL-In Master in una nuova versione. Abbinata a Super Fibra per la casa, il costo della promozione scende a 5 euro con giga illimitati. Scopri tutti i dettagli

Offerte 3 Italia, ALL-IN Master a un costo eccezionale e giga illimitati | I dettagli della promozione

3 Italia rielabora una delle offerte più vincenti dell’estate e la rende ancora più interessante. La promozione ALL-IN Master, proposta fino ad ora al costo di 7,50 euro al mese per nuove attivazioni e portabilità da qualsiasi operatore, si arricchisce di nuovi servizi. L’offerta di base include:

1.000 minuti verso tutti i numeri nazioni fissi e mobile

verso tutti i numeri nazioni fissi e mobile 20 giga di connessione dati a velocità 4G

La promozione prevede un costo di attivazione di 3 euro più l’acquisto della nuova SIM, il cui costo è solitamente di 10 euro.

La novità, però, è la possibilità di realizzare un’unica soluzione per la linea fissa e mobile, abbinando ALL-IN Master al pacchetto per la casa Super Fibra. Selezionando la doppia soluzione, il costo del canone mensile sul mobile passa da 7,50 euro a 5 euro al mese. In aggiunta, i minuti di traffico mensile diventato illimitati. In pratica, la soluzione mobile diventa al costo di 5 euro al mese, con 1.000 minuti in Italia e Giga illimitati

