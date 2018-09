Offerte 3 Italia, due promozioni attive ora: ALL-IN Prime e Play 30 Unlimited | Info costi e dettagli

3 Italia mette a disposizione due soluzioni per la portabilità da tutti gli operatori. Costi e dettagli delle promozioni ALL-IN Prime e Play 30 Unlimited

3 Italia raccoglie la sfida degli altri operatori di telefonia mobile e propone due soluzioni ad ampio raggio, rivolte ai clienti di tutti gli altri gestori disposti a effettuare la portabilità a 3. Ecco le due offerte attive ora nel dettaglio.

ALL-IN Prime è attivabile presso 3 Store autorizzati e in modalità online sul sito ufficiale entro il 23 settembre 2018, salvo nuove comunicazioni dell’operatore. La soluzione è proposta al costo di 5 euro al mese e include:

1.000 minuti di chiamate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

10 GB di connessione dati a velocità 4G

6 mesi di Apple Music in omaggio

ALL-In Prime è proposta in promozione senza alcun costo di attivazione (invece di 9 euro) per chi effettua la procedura online. Il servizio, proposto a 5 euro al mese invece di 10, include il servizio di GigaBank, che consente di accumulare i GB di traffico non consumati durante il mese.

A Pagina 2 l’offerta Play 30 Unlimited. […]