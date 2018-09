3 Italia ha al momento attive due interessanti promozioni a partire da 5 euro al mese per i clienti ora in TIM, Vodafone, Iliad e operatori virtuali

Offerte 3 Italia, le promo operator attack ‘Play 30 Special’ e ‘Play 30 Unlimited’ | Info e costi

3 Italia si butta nella mischia e attacca la concorrenza nel settore telefonia mobile. L’operatore risponde alle soluzioni dei competitor che, da diversi mesi, si stanno dando battaglia a suon di promo iper-vantaggiose. Il mercato è cambiato da quando, a fine maggio, Iliad ha fatto il suo esordio in Italia, proponendo pacchetti decisamente convenienti e strappando migliaia di utenti alle altre compagnie.

Le promozioni lanciate da Tre sono la Play 30 Special e Play 30 Unlimited, attivabili in modalità online. Le offerte sono proposte in versione operator attack, ovvero prevedono costi differenti in relazione all’operatore di provenienza. Eccole nel dettaglio.

Play 30 Special costa 5 euro al mese ed è rivolta agli utenti che richiedono la portabilità a Tre da Iliad e da alcuni operatori virtuali (non PosteMobile). L’offerta include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

30 GB di connessione dati a velocità 3G

Play 30 Unlimited ha un costo di 7 euro al mese ed è rivolta agli utenti che richiedono la portabilità a Tre da Tim, Vodafone, Iliad e PosteMobile. L’offerta include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

30 GB di connessione dati a velocità 3G

