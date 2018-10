Offerte 3 Italia ottobre 2018, ecco ALL-IN Master Digital, la promo per i nuovi clienti | Info costi e scadenze

ALL-IN Master Digital è offerta in via promozionale senza alcun costo di attivazione in caso di SIM mantenute attive per almeno 24 mesi. In caso di recesso anticipato, saranno addebitati 49 euro.

Chi ha già stipulato un contratto per la linea fissa con 3 Italiapuò attivare la promo con un canone mensile di 5 euro e giga illimitati.

La promozione prevede il servizio di connessione in 3G. Il servizio 4G è garantito in modalità gratuita fino al 31 dicembre 2018. In seguito, sarà possibile attivare il servizio al costo di 1 euro al mese.

Il primo mese è proposto in modalità gratuita, il secondo prevede un costo pari alla metà.

Il servizio giga bank permette di accumulare 1 mese di traffico dati non utilizzato per un massimo di 60 GB accumulati in totale.