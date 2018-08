3 Italia rinnova fino al 22/08/2018 le offerte della linea ‘Play’, le soluzioni operator attack dedicat ai clienti delle altre compagnie. Tutte le info

Offerte 3 Italia, promozioni ‘Play’ prorogate fino al 22 agosto 2018 | Dettagli su info e costi

Agosto 2018 è un mese d’oro per chi decide di effettuare la portabilità del proprio numero e approfittare di una delle numerosissime offerte di telefonia mobile proposte dagli operatori agli utenti dei propri competitor. Nell’ambito dell’iniziativa ‘Torna in 3’, il provider 3 Italia ha deciso di rinnovare il proprio set di proposte destinate ad ex clienti disposti a tornare. Le promozioni sono destinate a specifici profili di utenza e saranno disponibili fino al 22 agosto, dopo che la società ha deciso di prorogare i propri pacchetti operator attack. Ecco nel dettaglio le soluzioni proposte.

Tre Play 15 Special è la soluzione per gli utenti Kena Mobile. L’offerta ha un costo di 5 euro al mese + 5 euro di attivazione e comprende:

1.000 minuti di chiamate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

15 giga di traffico dati

Tre Play 30 Special ha un canone mensile di 5 euro + 5 euro di attivazione. L’offerta è attivabile previa ricezione di SMS di winback, inviato a ex clienti passati a Kena Mobile, Ho. Mobile e TIM. La promozione comprende:

1.000 minuti di chiamate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

30 giga di traffico dati

Tre Play 30 Unlimited è l’offerta attivabile da chi riceve l’SMS di winback, che la compagnia sta proponendo agli utenti TIM e PosteMobile. Il pacchetto prevede un costo mensile di 7 euro + 5 euro di attivazione e include:

1.000 minuti di chiamate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

30 giga di traffico dati

A Pagina 2 i dettagli delle altre offerte 3 Italia per agosto 2018. […]