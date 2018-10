Offerte 3 Italia prorogate fino al 25 ottobre: le promo ALL-In e PLAY ‘Passa a Tre’ | Info e costi operator attack

3 Italia proroga per pochi giorni 4 interessanti promozioni, due della linea ALL-In e due della PLAY. Scopri tutti i dettagli sulle offerte

Offerte 3 Italia prorogate fino al 25 ottobre: le promo ALL-In e PLAY 'Passa a Tre' | Info e costi

3 Italia ha deciso di prorogare fino al 25 ottobre 2018 quattro interessanti promozioni ‘Passa a Tre’, dedicate a tutti i clienti degli altri operatori che scelgono di effettuare la portabilità alla compagnia. Le 4 offerte sono selezionabili sia online presso la specifica sezione del sito ufficiale e sia presso negozi autorizzati 3 Italia.

Le 4 soluzioni proposte dal gestore partner di Wind appartengono, rispettivamente, due alla linea ALL-In, e due alla sezione PLAY. Scopriamole tutte nel dettaglio, cominciando da quelle della linea PLAY.

PLAY Master

La soluzione prevede un costo di 6,99 euro al mese, per un bundle che include:

1.000 Minuti verso tutti i numeri nazionali

15 GB di traffico dati

PLAY Power

La soluzione prevede un costo di 9,99 euro al mese, per un bundle che include:

1.000 Minuti verso tutti i numeri nazionali

30 GB di traffico dati

Per entrambe le offerte è prevista una spesa di spedizione pari a 3 euro una tantum per gli utenti che effettuano la portabilità a Tre da altro operatore. Il costo dell’attivazione sale a 9 euro per chi attiva un nuovo numero 3 Italia e a 19 euro per i già clienti Tre che vogliono modificare il proprio piano tariffario.

A Pagina 2 le offerte della linea ALL-IN. […]