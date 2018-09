3 Italia lancia una promozione senza precedenti e propone un pacchetto chiamate e internet a solo 1 euro al mese. Offerta proposta via SMS in modalità winback

Offerte 3 Italia settembre 2018: con Play 5, minuti e giga a 1 euro al mese! | Info costi e dettagli

3 Italia non si ferma e, dopo aver rilanciato la nuova interessantissima formulazione dell’offerta ALL-IN Master, ora si presenta con una promozione mai vista prima: Play 5 a solo 1 euro al mese. La soluzione è proposta in modalità winback solo ad alcuni ex clienti 3 tramite SMS. Il messaggio è inviato agli utenti che hanno rilasciato il permesso all’invio di materiale commerciale.

Ecco l’offerta nel dettaglio:

Play 5 ha un costo di 1 euro al mese per i primi 24 mesi, per poi passare a 5 euro dal mese successivo. Possono accedere alla promozione solo gli ex clienti che ricevono l’SMS commerciale direttamente dall’operatore e solo sul numero destinatario del messaggio. In ogni caso, il pacchetto include